Union Berlin taumelt in Richtung Abstiegszone. Beim nächsten Gegner kriselt es zumindest auch. Für Hertha ist ein Sieg in Regensburg Pflicht.

Berlin - Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin eine schwierige Heim-Aufgabe zu bewältigen. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) empfangen die Köpenicker den Champions-League-Kandidaten RB Leipzig im Stadion An der Alten Försterei. Immerhin haben die Leipziger auch gerade ihre Probleme und konnten nur eines der fünf letzten Ligaspiele gewinnen.

Allerdings fuhren die Berliner selbst nur in einer der letzten zwölf Partien drei Punkte ein. Union steht noch sechs Punkte vor dem Relegationsrang. Stammtorwart Frederik Rönnow steht Trainer Steffen Baumgart nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung.

In der 2. Bundesliga ist Hertha BSC am Samstagnachmittag (13.00 Uhr/Sky) klarer Favorit bei Schlusslicht Jahn Regensburg. Die Bayern verloren am letzten Spieltag 1:5 bei Mit-Aufsteiger Ulm.

Die Berliner mussten ihre Aufstiegsambitionen nach dem unglücklichen 2:3 gegen den HSV mehr oder weniger begraben. Auswärts ist die Alte Dame aber eine der besten Mannschaften der Liga. Trainer Cristian Fiél wird im Tor eine längerfristige Entscheidung zwischen Marius Gersbeck und Tjark Ernst treffen.