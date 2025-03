Die Fans von Union Berlin bevorzugen den Samstag, 15.30 Uhr, als Spieltermin. Im April werden beide Heimspiele der Eisernen aber später angepfiffen. Die Hertha muss am Ostersonntag in Ulm ran.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin bestreitet seine beiden Bundesliga-Heimspiele im April jeweils zu späterer Anstoßzeit. Wie die Deutsche Fußball-Liga bekanntgab, wird die Partie gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, 6. April um 17.30 Uhr (DAZN) stattfinden.

Das Duell mit dem VfB Stuttgart wurde am Osterwochenende auf Samstag, 18.30 Uhr (Sky) als Topspiel im Stadion an der Alten Försterei platziert. Lediglich beim Auswärtsspiel beim deutschen Meister Bayer Leverkusen treten die Eisernen am Samstag, 12. April zur einstmals klassischen Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr (Sky) an.

Das auf das Stuttgart-Spiel folgende wichtige Duell im Abstiegskampf am letzten April-Wochenende beim VfL Bochum wird von der DFL erst in rund zwei Wochen genau terminiert.

Hertha BSC tritt in der 2. Liga am 5. April am Abend (20.30 Uhr/Sport1/Sky) beim 1. FC Köln an. Das Heimspiel gegen Darmstadt 98 wurde auf den 12. April (13.00 Uhr/Sky) festgesetzt. Am Ostersonntag, 20. April, tritt die Hertha um 13.30 Uhr (Sky) beim SSV Ulm an.