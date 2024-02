Vierter Sieg in der Försterei nacheinander. So soll es weiter gehen bei Union Berlin. Worauf es dabei ankommt, erklären der Abwehrchef und der Mittelfeldantreiber. Schönheit ist es nicht.

Berlin - Die Art und Weise war egal, die Erleichterung über diesen Sieg beim Jubel nach dem Schlusspfiff mehr als spürbar. Mit dem vierten Erfolg nacheinander im Stadion An der Alten Försterei kommt das Vertrauen in die einstmals vor allem so große Heimstärke zurück beim 1. FC Union Berlin.

„Wir freuen uns, dass wir in unserem eigenen Stadion wieder schwerer zu bespielen sind und in den letzten Begegnungen eine gewisse Heimstärke entwickelt haben“, sagte Abwehrchef Robin Knoche nach dem 1:0 (1:0) am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. „Natürlich helfen unsere einmaligen Fans uns enorm“, ergänzte er: „Aber wir wollen auch in der Ferne wieder eine Schippe drauflegen, um auch auswärts zu punkten.“

Die nächste Station ist Sinsheim, am kommenden Samstag müssen die Eisernen bei der TSG 1899 Hoffenheim antreten, ehe das Heimspiel-Doppelpack gegen den FC Heidenheim und Borussia Dortmund folgt. Anders als beim geschlagenen Gegner aus Wolfsburg sind Diskussionen um den Trainer in Berlin-Köpenick vorerst erledigt, der Vorsprung als Tabellen-15. auf den Relegationsrang zumindest für eine Nacht auf sechs Punkte ausgebaut.

Der Sieg in dem insgesamt über eine halbe Stunde durch Fan-Proteste unterbrochenen Match kam besonders für Unions Coach Nenad Bjelica zum perfekten Zeitpunkt. Es war sein erstes Spiel zurück auf der Bank nach seiner Roten Karte von München und den drei Spielen Sperre. Sehr glücklich sei er über den Sieg, sagte der 52 Jahre alte Kroate.

In der langen Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Danilho Doekhi das Tor erzielt. Nach dem Stimmungsboykott wegen der Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga zu Beginn der Partie und der Tennisball-Würfe verdiente sich die Försterei da auch wieder das Prädikat Stimmungstempel.

Leidenschaft und Kampf, das waren auf dem Platz die Mittel zum Erfolg. „Wir wussten, was auf uns zukommt, was auf dem Spiel steht und was wir uns mit einem Dreier erarbeiten können“, sagte Abwehrchef Robin Knoche. „Spielerisch ist uns heute nicht allzu viel gelungen, aber wenn wir über eine Standardsituation das Spiel gewinnen, interessiert es uns auch nicht.“ Nicht anders sah es Kapitän und Mittelfeldantreiber Rani Khedira: „Es war zwar kein schönes Spiel, aber es muss auch nicht schön sein, es muss erfolgreich sein.“