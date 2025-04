Union Berlin peilt in Leverkusen eine Premiere an. Hertha will gegen Darmstadt seine Siegesserie ausbauen.

Berlin - Union Berlin will mit dem dritten Auswärtssieg in Serie die Abstiegssorgen endgültig vertreiben. Allerdings haben die seit vier Partien ungeschlagenen Köpenicker mit Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht nur den Titelverteidiger als Gastgeber, sondern zugleich einen Angstgegner: Noch nie konnte Union in Leverkusen gewinnen - insgesamt gab es in den bisherigen 14 Bundesliga-Duellen gegeneinander lediglich einen Berliner Erfolg.

In der BayArena kann Union-Trainer Steffen Baumgart voraussichtlich auch wieder auf Andrej Ilic zurückgreifen, der beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg aufgrund von Kniebeschwerden bereits nach 38 Minuten ausgewechselt werden musste.

Hertha will vierten Sieg in Serie

Den vierten Sieg in Serie peilt Zweitligist Hertha BSC an. Gegen Darmstadt 98 könnte auch das Team von Hertha-Trainer Stefan Leitl am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Olympiastadion einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Der mit 35 Punkten auf dem zwölften Platz liegende Gastgeber muss gegen den mit einem Punkt weniger platzierten Tabellennachbarn auf die gelbgesperrten Michael Cuisance und Jonjoe Kenny verzichten. Mit Kevin Sessa und Michal Karbownik stehen zwei Profis bereit.