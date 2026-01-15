Nach drei Partien ohne Niederlage spielen die Eisernen erst in Augsburg, dann in Stuttgart. Trainer Baumgart will mit Union die gute Ausgangslage nutzen.

Berlin - Nach der Vertragsverlängerung mit Cheftrainer Steffen Baumgart will der 1. FC Union Berlin die Hinrunde der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtssieg abschließen. Die Eisernen treten am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg an. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage stehen die Köpenicker in der Tabelle auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.

Am Mittwoch hatte Union bekanntgegeben, dass der Vertrag mit dem Coach verlängert wurde, eine Laufzeit wurde aber nicht genannt. Nach der Partie in Augsburg bleiben die Berliner im fränkischen Herzogenaurach, um von dort zum ersten Rückrundenspiel zu reisen. Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ist dann der VfB Stuttgart der Kontrahent.