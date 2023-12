Berlin - Nenad Bjelica setzt bei seiner Bundesliga-Premiere als Trainer von Union Berlin erneut auf eine Viererkette in der Abwehr. Wie beim 1:1 in der Champions-League-Partie bei Sporting Braga stehen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach Josip Juranovic, Robin Knoche, Diogo Leite und Jérôme Roussillon in der Startformation der Eisernen. Nationalspieler Robin Gosens spielt auf der linken Außenbahn offensiver. Bjelicas Vorgänger Urs Fischer hatte stets mit einer Dreierkette verteidigt.

Im Vergleich zum Braga-Spiel kommen Janik Haberer und Benedict Hollerbach für Lucas Tousart und Aïssa Laïdouni in die Startformation. Union Berlin hat seit Ende August in 16 Pflichtspielen keinen Sieg geschafft und liegt auf dem letzten Platz der Fußball-Bundesliga.

„Das Wichtigste ist, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bekommen. Das ist kein einfacher Job, aber wir bemühen uns, die Mannschaft aufzubauen“, sagte Bjelica vor dem Anpfiff bei Sky. „Wir wollen offensiv spielen, wir haben genug offensive Leute in der ersten Elf. Wir wollen ständig Druck machen und kompakt spielen und das Wichtigste: das Spiel gewinnen“, fügte der 52 Jahre alte Kroate an.

Bei Mönchengladbach nimmt Trainer Gerardo Seoane im Vergleich zum 1:0 nach Verlängerung im Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg nur eine Änderung in der Startelf vor. Der zuletzt erkrankte Maximilian Wöber ersetzt Fabio Chiarodia in der Abwehr.