Union Berlin leiht van Drongelen erneut aus

Rick Van Drongelen steht im Stadion an der Alten Försterei.

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin leiht Rick van Drongelen erneut aus. Nachdem der 23-jährige Niederländer in der abgelaufenen Rückrunde leihweise für den belgischen Erstligisten KV Mechelen verteidigte, läuft der ehemalige Spieler des Hamburger SV in dieser Saison für Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock auf, wie Union am Donnerstag mitteilte.

Der Innenverteidiger war im Sommer 2021 vom HSV nach Köpenick gewechselt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Nach der Leihe nach Mechelen absolvierte van Drongelen zwar die gesamte Vorbereitung, kam in den Pflichtspielen der neuen Saison aber nicht eine Minute zum Einsatz.

„Rick soll Spielpraxis sammeln und im Rhythmus bleiben. Deshalb halten wir den Weg einer Leihe in die 2. Bundesliga für sehr wichtig, um sich weiter zu entwickeln“, sagte Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.