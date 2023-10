Bremen - Leonardo Bonucci kehrt bei Union Berlin im Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die Anfangsformation zurück. Trainer Urs Fischer bringt den 36 Jahre alten Italiener am Samstag anstelle des verletzten Danilho Doekhi. Bonucci hatte zuletzt bei den beiden Niederlagen in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart und in der Champions League gegen SSC Neapel nur auf der Bank gesessen. Das hatte für Unruhe bei den Berlinern gesorgt, auch wenn Bonucci persönliche Unzufriedenheit selbst dementiert hatte.