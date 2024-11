Berlin - Fußball-Bundesligist Union Berlin kann aktuell nicht auf Aljoscha Kemlein zurückgreifen. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler fehlte beim Training, weil er nach Clubangaben zu externen Untersuchungen weilte. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme. Verletzt sei Kemlein nicht, er habe aber Schmerzen. Deshalb werde er beim kommenden Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen Double-Sieger Bayer Leverkusen nicht zum Einsatz kommen.

Auch im übernächsten Spiel am 6. Dezember beim VfB Stuttgart kann es sein, dass Kemlein, der zuletzt bei Union regelmäßig von Beginn an gespielt hatte, nicht auflaufen kann. Das Eigengewächs kam im November auch zu seinen ersten beiden Spielen in der deutschen U21-Auswahl.

Training ohne Vier

Bei der Einheit am Dienstag fehlten auch Diogo Leite, Robert Skov, Andrej Ilic und Yannic Stein. Verteidiger Leite hatte sich am Sonnabend in der Partie beim VfL Wolfsburg (0:1) am linken Knie verletzt. Beim Portugiesen liegt aber keine strukturelle Verletzung vor. Im besten Fall kann er in Kürze schon wieder spielen.

Mittelfeldmann Skov wird von muskulären Problemen geplagt. Der bisher in Pflichtspielen noch nie eingesetzte Angreifer Ilic ist weiter verletzt. Ersatztorwart Stein befindet sich nach einer Schulter-Operation in der Reha.