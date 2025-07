Union Berlin begibt sich auf die Spuren der Nationalmannschaften. In der Woche in Herzogenaurach werde viel Schweiß fließen, kündigte Trainer Baumgart an.

Berlin - Beim 1. FC Union Berlin werden die Koffer schon wieder gepackt. Nach den Testspielen beim Linzer ASK (2:0) und bei Rapid Wien (1:1) am vergangenen Wochenende setzt der Fußball-Bundesligist ab dem morgigen Mittwoch seine Vorbereitung in Herzogenaurach fort.

Bis zum 1. August halten die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart auf der Anlage von Ausrüster Adidas ihr Sommer-Trainingslager ab. Im Homeground des Sportartikel-Herstellers waren in den vergangenen Wochen auch schon die Frauen- und Männernationalteams des DFB untergebracht.

Lediglich Burcu bleibt in Berlin

Das erste öffentliche Training von Union in Herzogenaurach findet aber erst am Donnerstag (16.00 Uhr) im Adi-Dassler-Stadion statt, das ebenfalls auf dem Gelände liegt. „Es wird intensive Einheiten geben, aber nichts, was keiner überlebt“, kündigte Baumgart mit einem Augenzwinkern an.

Seine Profis konnten am trainingsfreien Montag und Dienstag noch ein wenig in Berlin ausspannen, bevor es am Mittwoch nach Franken geht. Bis auf den am Sprunggelenk verletzten Offensivmann Livan Burcu können wohl alle Akteure mitreisen.

Zwei Testspiele auf dem Programm

Das betrifft auch die zuletzt angeschlagenen Unioner Oliver Burke, Yannic Stein (beide erkrankt), Aljoscha Kemlein, Woo-Yeong Jeong (beide im Aufbautraining) und David Preu (Gehirnerschütterung).

In den zehn Tagen von Herzogenaurach sind zwei weitere Testspiele angesetzt. Am kommenden Sonnabend (14.00 Uhr) geht es im Fürther Ronhof gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Am 29. Juli (15.30 Uhr) treten die Hauptstädter im Adi-Dassler-Stadion von Herzogenaurach gegen Drittliga-Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 an.