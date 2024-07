Berlin (dpa) – Union-Trainer Bo Svensson kann personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Bei der ersten Einheit des Fußball-Bundesligisten nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Längenfeld (Tirol) konnte der Neu-Berliner erstmals alle EM-Fahrer in Köpenick begrüßen. Damit wurde der Kader um vier Spieler aufgestockt.

Torhüter Frederik Rönnow (Dänemark), Verteidiger Josip Juranovic (Kroatien) sowie die Mittelfeldspieler Andras Schäfer (Ungarn) und Laszlo Benes (Slowakei) waren ebenso wie Torwarttrainer Michael Gspurning (Österreich) wieder beim Team. In der vergangenen Woche waren bereits die Verteidiger Leopold Querfeld (Österreich) und Tymoteusz Puchacz (Polen) zur Mannschaft gestoßen.

Bei dem öffentlichen Training, zu dem rund 250 Fans kamen, standen insgesamt 31 Akteure auf dem Platz - auch Torwart Alexander Schwolow und Abwehrspieler Jerome Roussillon. Beide hatten nach einer Waden- beziehungsweise Oberschenkelverletzung im Trainingslager noch individuell arbeiten müssen. Lediglich Angreifer Kevin Volland, der nach mehreren Eingriffen im Knie noch einige Wochen ausfällt, fehlte.

Heimspielauftakt vor vollen Rängen

Das nächste Testspiel bestreitet Union am Samstag (17.00 Uhr). Dann ist der schottische Vizemeister Glasgow Rangers im Stadion An der Alten Försterei zu Gast. Rund 18.000 Tickets sind für den ersten Heimauftritt der Eisernen bereits verkauft worden.

Am 28. Juli beginnt dann das nächste Trainingslager in Neuruppin. Dort wird sich Union bis zum 3. August aufhalten. Das erste Pflichtspiel ist für den 17. August in der ersten DFB-Pokalrunde beim Greifswalder FC terminiert. Den Bundesliga-Auftakt bestreitet Union am 24. August bei Svenssons Ex-Club Mainz 05.