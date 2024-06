Berlin - Der 1. FC Union Berlin startet an diesem Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Erstmal müssen sich die Spieler, die nicht mit Nationalmannschaften bei der EM sind oder waren, sportlichen und medizinischen Tests unterziehen. Ab Dienstag steht Trainingsarbeit unter dem neuen Coach Bo Svensson an.

Das erste Testspiel ist für Samstag beim Regionalligisten BSG Chemie Leipzig geplant. Vor dem ersten Pflichtspiel mit dem Match in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde am 17. August gegen den Greifswalder FC werden die Eisernen sich auch mit zwei Trainingslagern weiter auf die neue Spielzeit einstimmen.