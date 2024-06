Berlin - Der 1. FC Union Berlin bestreitet in der Saisonvorbereitung auf die Fußball-Bundesliga Testspiele gegen die Glasgow Rangers und Real Sociedad San Sebastián. Der schottische Rekordmeister kommt am 27. Juli (17.00 Uhr) ins Stadion An der Alten Försterei. Zwei Wochen später, am 9. August (19.00 Uhr), spielen die Berliner zu Hause gegen den spanischen Erstligisten. Im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal kommt es auch zum Wiedersehen mit Sheraldo Becker. Der Offensivspieler wechselte im Winter von Union zum zweimaligen spanischen Meister.