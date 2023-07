Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat für das am Montag beginnende Trainingslager in Österreich zwei Testspiele vereinbart. Der Champions-League-Teilnehmer trifft wie bereits in der vergangenen Saison auf den italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Das Spiel wird am 29. Juli um 15.30 Uhr im Dolomitenstadion in Lienz angepfiffen. Einen Tag zuvor (16.00 Uhr) ist der zypriotische Erstligist Pafos FC der Gegner in Saalfelden am Steinernen Meer. Die Köpenicker reisen am Montag in das zehntägige Trainingslager in Bramberg am Wildkogel.