Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat nach der Sperre von Trainer Nenad Bjelica wegen unsportlichen Verhaltens seine für Freitag geplante Pressekonferenz um einen Tag verschoben. Die Pressekonferenz vor dem Abstiegsduell gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag werde nun am Samstag um 13.00 Uhr stattfinden, teilten die Köpenicker am Freitagmorgen mit. Man wolle die Abläufe rund um das Spiel am Sonntag in Ruhe besprechen, um dann alle Fragen beantworten zu können, hieß es von Union. Der Verein teilte nicht mit, wer an der Pressekonferenz teilnimmt. Laut den DFL-Statuten dürfen die Clubs Spieler, Trainer oder Verantwortliche abstellen.

Bjelica hatte im Nachholspiel bei Bayern München Nationalspieler Leroy Sané bei einer Auseinandersetzung an der Seitenlinie mit der Hand im Gesicht erwischt. Er war dafür mit der Roten Karte bestraft und am Donnerstag für drei Spiele gesperrt worden.

Union hat bislang nicht mitgeteilt, wer den Kroaten in diesen Spielen an der Seitenlinie vertreten wird. Infrage kommen seine Co-Trainer Nino Bule, Danijel Jumic und Marie-Louise Eta. Die 32 Jahre alte Eta wäre die erste Frau, die bei einem Fußball-Bundesligaspiel der Männer als Cheftrainerin agieren würde. Nach dpa-Informationen muss diese Entscheidung formell erst am Sonntag rund eine Stunde vor Anpfiff fallen. Analog zur Aufstellung, bei der elf Profis für die Startelf gewählt werden, wird dann ein verantwortlicher Trainer oder eine verantwortliche Trainerin benannt.

Nach der Partie gegen Darmstadt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) treten die Berliner am Wochenende darauf bei RB Leipzig an, bevor Tabellennachbar FSV Mainz 05 am 7. Februar zu einem weiteren Nachholspiel in das Stadion An der Alten Försterei kommt.