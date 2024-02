Union Berlin zu wichtigem Abstiegsduell in Mainz

Berlins Co-Trainerin Marie-Louise Eta spricht im Interview. Eta und Union treten in Mainz an.

Berlin - Mit einigen Fragezeichen geht der 1. FC Union Berlin in das Abstiegsduell beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN). Das Spiel könnte wegweisend für den Rest der Saison werden: Union steht in der Tabelle aktuell auf Rang 15 und sechs Zähler vor den Rheinhessen auf Platz 17. Die Berliner sind die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Die Mainzer haben aber überhaupt erst ein Spiel gewonnen.

Bei Union ist vor allem die Besetzung auf der Rechtsverteidiger-Position offen. Josip Juranovic ist weiter verletzt. Christopher Trimmel gesperrt. Co-Trainerin Marie-Louise Eta ließ bei der Pressekonferenz offen, wer sie vertritt. Fraglich ist auch, wer die Torflaute bei den Berlinern beenden soll. In Leipzig setzte das Trainerteam mit Neuzugang Yorbe Vertessen und Benedict Hollerbach auf Schnelligkeit. Im Tor dürfte nach überstandener Krankheit wieder Frederik Rönnow stehen.