Berlin - Fußball-Bundesligist Union Berlin muss in den kommenden Wochen auf zwei Profis verzichten. Sowohl Josip Juranovic als auch Yannic Stein mussten beziehungsweise müssen sich im August einer Operation unterziehen, wie der Verein mitteilte, ohne dabei nähere Angaben zu machen. Union muss am Samstag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Greifswalder SC antreten.

Der 28 Jahre alte kroatische Nationalspieler, der auch bei der EM in Deutschland für sein Land aufgelaufen war, hatte schon die Generalprobe beim 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian am vergangenen Freitag verpasst. Während Union angab, dass Juranovic „bis auf Weiteres“ ausfalle, wird der 19 Jahre alte Torwart, der in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit an den VfB Lübeck verliehen war, „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung“ stehen.