Union-Coach Wiechers feiert in Halle gelungenen Einstand

Halle - Till Wiechers hat auf der Trainerbank des SV Union Halle-Neustadt einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Die Hallenserinnen bezwangen am Samstag in der Handball-Bundesliga auf heimischem Parkett die HSG Bad Wildungen souverän mit 32: 21 (17:12). Am deutlichen Triumph hatten Alexandra Lundstöm (7/4), Vanessa Dierks, Julia Niewiadomska und Cecilie Woller (je 5) den größten Anteil. Für die Gäste erzielten Jolina Huhnstock (6) und Norma Goldmann (5) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen kamen in dieser Partie nach einer ausgeglichenen Anfangsphase immer besser in Fahrt. Nach dem 7:6 (11.) zogen die Gastgeberinnen über 10:6 (15.) auf 18:12 (31.) davon. Bad Wildungen kam noch einmal auf 14:18 (32.) heran, doch dieser Zwischenspurt stelllte nur ein kurzes Strohfeuer dar. Der SV Union war nach dem Seitenwechsel dem Gegner in allen Belangen überlegen und setzte sich über 23:15 (38.) auf 30:17 (47.) ab.