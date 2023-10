Berlin - Der 1. FC Union Berlin wird alle seine Bundesliga-Heimspiele bis Ende November samstags um 15.30 Uhr bestreiten. Diese für die meisten Fans der Eisernen erfreulichen Ansetzungen teilte die Deutsche Fußball-Liga am Donnerstag mit. Neben dem bereits terminierten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 21. Oktober finden auch die Partien gegen Eintracht Frankfurt (4. November) und den FC Augsburg (25. November) zur traditionellen Bundesliga-Zeit am Samstagnachmittag statt.

Lediglich das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (12. November) wurde auf den Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) terminiert, da die Werkself drei Tage zuvor in der Europa League spielt. Auch die Auswärtsspiele bei Werder Bremen (28. Oktober) und beim FC Bayern München (2. Dezember) werden an einem Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Hertha BSC spielt in der 2 Liga am Samstag, 28. Oktober (13.00 Uhr) im Olympiastadion gegen den SC Paderborn. Weitere Heimspiele wurden gegen den Karlsruher SC am Samstag, 11. November (20.30 Uhr) und gegen SV Elversberg am Sonntag, 3. Dezember (13.30 Uhr) angesetzt. Das Spiel bei Hansa Rostock findet am Sonntag, 5. November (13.30 Uhr) und die Partie bei Hannover 96 am Freitag, 24. November (18.30 Uhr) statt.

Noch nicht genau terminiert sind die Spiele im DFB-Pokal von Union Berlin beim VfB Stuttgart und von Hertha BSC gegen den FSV Mainz 05 am 31. Oktober oder 1. November.