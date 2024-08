Berlin - Die Fußballerinnen von Zweitliga-Aufsteiger Union Berlin haben für die zweite Runde im DFB-Pokal eine schwere Aufgabe zugelost bekommen. Gleich nach dem 6:4-Erfolg im Elfmeterschießen beim Ligakonkurrenten FSV Gütersloh 2009 zog die ehemalige Nationalspielerin Verena Schweers den Bundesligisten RB Leipzig als Gast. Die zweite Runde wird am Wochenende vom 7. bis 9. September ausgetragen.

„Wir sind sehr froh, dass wir ein Heimspiel zugelost bekommen haben. Im Stadion An der Alten Försterei haben wir bereits in der vergangenen Saison gesehen, dass wir sehr gute Leistungen zeigen können“, sagte Union-Geschäftsführerin Frauen-Profifußball, Jennifer Zietz und fügte an: „Wir werden alles daran setzen, um die 2. Runde gegen Leipzig so spannend wie möglich zu machen. Uns ist bewusst, dass ein Bundesligist mit diesen Qualitäten Favorit ist.“

Auch die beiden Berliner Regionalligisten können sich über attraktive Gegnerinnen freuen. Hertha BSC empfängt Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der zehnmal in Serie den Pokal gewinnen konnte. Viktoria Berlin trifft im Nachbarschaftsderby auf Bundesliga-Aufsteiger Turbine Potsdam.