Berlin - Lisa Heiseler bleibt Kapitänin der Profi-Frauen des 1. FC Union Berlin nach deren Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Es wird bereits die dritte Saison nacheinander für die 26-Jährige als Spielführerin sein. Wie in der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Nordost wird Dina Orschmann Heiselers Stellvertreterin.

Die Meisterschaft beginnt für das Team von Trainerin Ailien Poese am 24. August im Stadion an der Alten Försterei mit der Partie gegen den Hamburger SV. Im DFB-Pokal treffen die Unionerinnen vier Tage vorher auswärts auf den FSV Gütersloh 2009.