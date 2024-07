Berlin - Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben sich im Mittelfeld noch einmal verstärkt. Wie der Verein bekanntgab, wechselt die griechische Nationalspielerin Eleni Markou vom FC Basel an die Spree. Zuvor war die 29-Jährige bereits bei der SGS Essen in Deutschland sowie in Griechenland und Zypern aktiv. Über die Dauer des Vertrags machte der Fußball-Zweitligist keine Angaben.

„Mit Eleni gewinnen wir eine Spielerin für uns, die sehr viel Erfahrungen mit sich bringt. Sie hat bereits in Deutschland und auch im internationalen Wettbewerb ihre Qualitäten gezeigt“, wird Geschäftsführerin Jennifer Zietz in der Mitteilung zitiert. „Mit ihrer professionellen Einstellung und ihrer körperlichen Präsenz wird sie unserem Team zusätzliche Stabilität bringen.“

Die Unionerinnen befinden sich seit dem 8. Juli in der Saisonvorbereitung. Das erste Pflichtspiel bestreiten Trainerin Ailien Poese und ihr Team in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den FSV Gütersloh (17., 18. oder 20. August). Liga-Auftakt ist am darauffolgenden Wochenende.