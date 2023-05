Berlin (dpa) – - Der 1. FC Union baut im finalen Kampf um den erstmaligen Champions-League-Einzug erst recht auf die Positiv-Energie seines Stimmungstempels in Berlin-Köpenick. Es sei entscheidend, dass sie mit einem guten Gefühl die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei gegen den SC Freiburg angehen würden, sagte Trainer Urs Fischer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz: „So wie wir es schon 21 Mal gemacht und gezeigt haben.“ Seit 21 Meisterschaftsspielen hat Union daheim nicht mehr verloren.

Mit einem Remis würden Union und Freiburg punktgleich bleiben nach dem 32. Spieltag. Vor dem Anpfiff haben beide 56 Zähler geholt, bei einem Sieg würde es für Union im vierten Bundesliga-Jahr ein Punkte- und Siegrekord geben.

Zumindest bis Sonntag würde Union auch an RB Leipzig vorbeiziehen bei einem Sieg, die Sachsen empfangen dann erst den SV Werder Bremen, sind derzeit einen Punkt vor Union und Freiburg. Fischer weiß aber auch in Sachen Heimbilanz: „Irgendwann wird die Serie brechen, ist doch logisch.“ Gegen Freiburg soll es nicht soweit sein.

Personell kann der 57 Jahre alte Schweizer bestmöglich planen. „Es sind alle fit“, sagte er. Dass Kapitän Christopher Trimmel in dem so wichtigen Match seinen 300. Pflichtspieleinsatz für Union Berlin absolvieren könnte, habe er natürlich im Kopf. „Aber es hat keinen Einfluss auf meine Entscheidung“, erklärte Fischer.