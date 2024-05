Union Halle-Neustadt steigt in die zweite Bundesliga ab

Halle (dpa) – - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt sind nach vier Jahren aus der Bundesliga abgestiegen. Das Team von Interimstrainer Jan-Henning Himborn verlor das letzte Saisonspiel gegen den VfL Oldenburg mit 24:37 (12:21) und wird damit in der kommenden Saison nur in der zweithöchsten Liga spielen. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Marie Steffen, Lotta Röpcke (je 8) und Toni-Luisa Reinemann (5). Für die Hallenserinnen erzielte Edita Nukovic (7) die meisten Tore.

Die Gastgeberinnen präsentierten sich im Alles-oder-nichts-Spiel auch wie ein Absteiger. Bis zum 4:4 (9.) hielten die Hallenserinnen noch mit. Doch mit einem 13:6-Lauf auf 17:10 (24.) sorgten die Gäste bereits für eine Vorentscheidung. Die Hallenserinnen ergaben sich kampflos ihrem Schicksal und hatten danach nicht den Hauch einer Chance, die Partie noch zu drehen.