Berlin - Union Berlin will seinen Aufwärtstrend auch im DFB-Pokal fortsetzen und mit einem Sieg über Arminia Bielefeld ins Achtelfinale einziehen. Im Duell mit dem Fußball-Drittligisten an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) ist der Bundesligist aus der Hauptstadt klarer Favorit.

In der Bundesliga läuft es richtig gut für die Berliner, die derzeit auf Platz vier stehen. Im Pokal war in der Vorsaison in der 2. Runde Schluss. Svensson kündigte an, aus Gründen der Belastungssteuerung womöglich seine Startelf zu verändern. Denn nur drei Tage nach dem Pokalspiel müssen die Köpenicker beim FC Bayern ran.

Einsatz von Maza bei Hertha fraglich

Schon um 18.00 Uhr (Sky) empfängt Zweitligist Hertha BSC den Bundesligisten aus Heidenheim. Die Blau-Weißen zittern allerdings um den Einsatz von Mittelfeld-Talent Ibrahim Maza. Der 18 Jahre alte Berliner Leistungsträger hatte sich in der Liga eine Prellung im Knie zugezogen.

Seit Jahrzehnten träumt der Hauptstadtclub von einem Pokalfinale im heimischen Olympiastadion. Im Vorjahr schien die Chance groß, doch das 1:3 im Viertelfinale gegen Kaiserslautern zerstörte die Hoffnungen der eigenen Fans.