Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Urs Fischer nicht intensiver mit der spanischen Fußball-Legende Raúl beschäftigt. „Wir haben in den letzten Tagen wirklich viele Gespräche geführt. Und es spricht wirklich für die Organisation dieses Clubs, dass von all den Kandidaten oder von den Gesprächen, die wir geführt haben, bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ein einziger Kandidat nach außen gedrungen ist“, sagte Manager Oliver Ruhnert am Sonntag.

Vor der offiziellen Verkündung von Nenad Bjelica als neuem Trainer des kriselnden Bundesligisten waren wie übliche zahlreiche Kandidaten gehandelt worden. In der Nacht zu Sonntag verdichteten sich nach einem Medienbericht die Gerüchte, dass der ehemalige Weltklasse-Stürmer Raúl die Eisernen übernehmen könnte. Zuvor war auch über Oliver Glasner oder Alfred Schreuder spekuliert worden.