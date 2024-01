Union mit schnellem Ersatz für Becker: Kein Spiel in Mainz

Berlin - Ohne den zwischenzeitlichen Top-Torjäger, dafür mit einem neuen Hoffnungsträger geht Union Berlin in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Wegen des Winterwetters geht der für die Berliner aber erst in der kommenden Woche weiter. Der zur Transferzeit stets umworbene Sheraldo Becker hat nach mehreren Anläufen nun den Absprung aus Köpenick geschafft und wechselt zu Real Sociedad in die erste spanische Liga.

„Ich werde Union für immer dankbar sein, hier bin ich zu dem geworden, der ich heute bin“, wird der 28 Jahre alte Angreifer zum Abschied zitiert, „gemeinsam haben wir in den viereinhalb Jahren vieles erreicht, was uns niemand zugetraut hätte. Darauf werde ich immer stolz sein. Jetzt ist es für mich an der Zeit, weiterzuziehen.“

Der Nationalspieler Surinames war nach dem Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2019 von ADO Den Haag nach Köpenick gewechselt, kam aber erst zwei Jahre später auf Betriebstemperatur unter dem sehr geduldigen Erfolgstrainer Urs Fischer. Mit zwölf Treffern in der vergangenen Spielzeit war Becker am späteren Einzug in die Champions League maßgeblich beteiligt.

In der Königsklasse erzielte der Stürmer bei der 2:3-Niederlage gegen Sporting Braga Unions erste Treffer in der höchsten kontinentalen Liga. Schon im Sommer soll er kurz vor einem Wechsel gestanden haben, nun ist der Abgang perfekt. Die Ablöse soll zwischen drei und fünf Millionen Euro liegen.

Ersatz für Becker fand Union-Geschäftsführer Profifußball Männer, Oliver Ruhnert, sehr schnell in der Schweiz. Von Servette Genf kommt Chris Bedia. „Chris ist ein großer und wuchtiger Offensivspieler, der uns mit seiner Körperlichkeit und seiner Torgefahr im Angriffsspiel helfen kann“, sagte Ruhnert.

Angaben über Vertragslaufzeiten und Ablösemodalitäten machte Union nicht, laut Medienberichten soll der Ivorer, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, für eine Summe von etwa zwei Millionen Euro nach Berlin gewechselt sein.

Der 27 Jahre alte Stürmer des Schweizer Erstligisten hat wettbewerbsübergreifend 16 Tore für den Tabellenvierten erzielt und führt die Torschützenliste der Super League mit zehn Treffern -darunter drei Elfmetern - an.

Zeit zum Einspielen erhält Bedia zudem dank der Wetterkapriolen in Rheinland-Pfalz. Aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen und dem Sicherheitsrisiko für die Zuschauer hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die für Freitag angesetzte Begegnung des derzeitigen Tabellen-15. beim Tabellen-16. FSV Mainz 05 abgesagt.

Damit muss Union bereits zwei Partien nachholen. In der Hinrunde war das Spiel vom 13. Spieltag bei Rekordmeister Bayern München aufgrund des Wetters abgesagt worden. Die Partie soll am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) nachgeholt werden.