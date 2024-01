Berlin - Der 1. FC Union Berlin muss im Nachholspiel beim FC Bayern München auf Außenverteidiger Josip Juranovic verzichten. Der 28 Jahre alte kroatische Nationalspieler habe eine Muskelverletzung, wie die Köpenicker am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in München am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) mitteilten. Auch im Abstiegsduell gegen Darmstadt am Sonntag werde Juranovic dem Tabellen-15. wahrscheinlich fehlen. Für ihn könnte Kapitän Christopher Trimmel in die Startelf rücken.

Für die erste Mannschaft ist auch Neuzugang Chris Bedia eine Option. Der Ivorer, der am vergangenen Donnerstag aus Genf nach Berlin wechselte, sei in guter Verfassung und überzeugte bereits im Trainingsspiel. „Er hat ein Tor gemacht und ein paar sehr gute Assists gehabt“, sagte der Trainer über den Stürmer.

Bedia habe einen sehr guten linken Fuß, sei stark im Kopfballspiel und für seine Größe von 1,90 Meter ziemlich schnell, sagte Bejlica. Union brauche seine Torgefährlichkeit. „Er erinnert mich vom Spielstil ein bisschen an Romelu Lukaku. Vielleicht nicht so robust, aber wenn man seine Tore sieht, ist er ein ähnlicher Typ“, sagte der Coach.

Das Comeback von Mittelfeldmotor Rani Khedira, der seit Anfang Januar wegen einer Wadenverletzung fehlt, rückt unterdessen näher. „Er macht Teile vom Training mit der Mannschaft und arbeitet dann individuell“, sagte Bjelica. Das Spiel gegen Darmstadt komme für ihn aber wahrscheinlich noch zu früh.