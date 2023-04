Berlin - Der 1. FC Union Berlin kann auch im Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart auf Torjäger Sheraldo Becker zählen. Der 28 Jahre alte Niederländer steht in der Startaufstellung der Eisernen im Stadion An der Alten Försterei. Trainer Urs Fischer hatte zwei Tage zuvor berichtet, dass Becker krank, er aber zuversichtlich sei. Nicht im Kader steht hingegen der angeschlagene Paul Seguin.

Und es fehlt auch Stammkeeper Frederik Rönnow. Der 30 Jahre alte Däne sei angeschlagen, teilten die Unioner mit. Für ihn rückt Lennart Grill ins Tor der Berliner. Insgesamt nimmt Trainer Urs Fischer sechs Veränderungen im Vergleich zum 2:0 vor der Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt vor.

Bei den Gästen aus Stuttgart steht Torjäger Serhou Guirassy zumindest wieder im Kader, der 27 Jahre alte Franzose trainierte nach einer Adduktorenverletzung unter der Woche erstmals wieder mit der Mannschaft. Angreifer Silas Katompa Mvumpa steht nicht im Kader, er soll muskuläre Probleme haben. Abwehrspieler Borna Sosa fehlt, wie der VfB kurz vor der Partie via Twitter mitteilte, ebenfalls wegen muskulärer Probleme.

Insgesamt nimmt Trainer Bruno Labbadia fünf Veränderungen im Vergleich zum 0:1 zuletzt gegen den VfL Wolfsburg vor, durch das die Schwaben auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht waren.