Der 1. FC Union Berlin bereitet sich auf sein sechstes Jahr in der Bundesliga vor. Der Trainingsstart war für Präsident Dirk Zingler ein ganz besonderes Datum.

Union-Profis beginnen mit Vorbereitung an zwei Standorten

Der 1. FC Union Berlin startet in die Saisonvorbereitung.

Berlin (dpa/bb) – Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin ist der Urlaub vorbei. Am Montag begann die Mannschaft des neuen Trainers Bo Svensson an zwei verschiedenen Standorten mit der Sommervorbereitung.

Rund die Hälfte des Kaders absolvierte medizinische Untersuchungen in der Sportmedizin der Berliner Charité. In der Stadtmitte waren etwa Neuzugang Ivan Prtajin (SV Wehen Wiesbaden), Kapitän Christopher Trimmel, Stellvertreter Rani Khedira, Verteidiger Robin Gosens sowie der von der Leihe zum FC St. Pauli zurückgekehrte Mittelfeldmann Aljoscha Kemlein dabei.

Eine andere Gruppe absolvierte parallel dazu Leistungstests auf dem Trainingsgelände im Stadion An der Alten Försterei. Am Dienstag wird getauscht. Am Mittwoch (10.30 Uhr) bittet Svensson öffentlich zum ersten richtigen Platztraining mit dem ganzen Aufgebot.

Jubiläum für Präsident Zingler

Auch dann werden allerdings die EM-Fahrer Frederik Rönnow (Dänemark), Andras Schäfer (Ungarn), Leopold Querfeld, Torwarttrainer Michael Gspurning (beide Österreich), Tymoteusz Puchacz (Polen) und der erst in der vergangenen Woche verpflichtete Slowake Laszlo Benes (Hamburger SV) noch fehlen. Das gilt auch für das erste Testspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Regionalligisten Chemie Leipzig.

Der Trainingsstart bei Union am 1. Juli fand an einem historischen Datum statt. Auf den Tag genau vor 20 Jahren wurde Dirk Zingler der Öffentlichkeit als neuer Präsident präsentiert. Unter Zingler ging es 2004/05 erst einmal runter in die damals viertklassige NOFV-Oberliga. Tiefer spielte Union nie zuvor.

Doch danach ging es nur noch oben. 2009 stieg Union in die 2. Bundesliga auf. Seit 2019 spielt Union in der 1. Bundesliga. 2023 konnten sich die Eisernen sogar für die Champions League qualifizieren.