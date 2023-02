Blick in das Stadion während des Trainings.

Amsterdam - Union Berlins Trainer Urs Fischer vertraut im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League bei Ajax Amsterdam zu großen Teilen auf die Mannschaft, die am Wochenende RB Leipzig bezwang. Für den gelbgesperrten Janik Haberer rückt Morten Thorsby in die Startelf für die Partie am Donnerstagabend (18.45 Uhr/RTL+). Auf der linken Außenverteidigerposition spielt Jérôme Roussillon statt Niko Gießelmann.

Beim niederländischen Rekordmeister kann Trainer John Heitinga wieder auf den zuletzt ausgefallenen Angreifer Steven Bergwijn setzen. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Davy Klaassen und Brian Brobbey standen nicht in der ersten Elf.