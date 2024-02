Berlin - Die Fußball-Frauen vom 1. FC Union Berlin gehen nach einer starken Winter-Vorbereitung mit viel Selbstbewusstsein in das Pokal-Derby gegen Hertha BSC am Wochenende. „Die letzten vier Wochen waren erfolgreich, auch gegen gute Gegner“, sagte Cheftrainerin Ailien Poese am Dienstag in einer Medienrunde. „Dementsprechend gehen wir als Favorit in alle Spiele, die wir in der Rückrunde machen, nicht nur gegen Hertha.“

Das Spiel im Berliner Polytan-Pokal (14.00 Uhr) am Sonntag ist der Pflichtspielauftakt in diesem Jahr. Die 1500 Tickets für die Partie auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz sind ausverkauft. Bei den Männern wird es in dieser Spielzeit kein Derby geben. „Das ist für Berlin natürlich toll, im Frauen-Fußball ein Derby Union gegen Hertha zu haben“, sagte Poese.

Der souveräne Tabellenführer der Regionalliga Nordost schlug gegen Ende der mehr als drei Monate langen Winterpause unter anderem den Zweitliga-Spitzenreiter Hamburger SV. „Überrascht war ich nicht. Wir wussten, dass wir gut spielen können. Wir wussten, dass wir auch auf Zweitliga-Niveau spielen können“, sagte die 39-Jährige.

In der Tabelle der Regionalliga Nordost liegen die Unionerinnen mit einer makellosen Bilanz von 33 Punkten auf dem ersten Platz, die Herthanerinnen sind in ihrer ersten Saison auf Rang vier mit 21 Zählern. Für Poese ist es für Aufstiegschancen wichtig, dass ihr Team in jedem Spiel an die Leistungsgrenze geht. „Am Ende, wenn alles gut geht in der Rückrunde, hängt es an zwei Spielen. Und das sind die Relegationsspiele. Da musst du on point sein“, sagte die Trainerin. „Dementsprechend musst du dich in jedem Spiel fordern.“