Berlin - Der 1. FC Union Berlin muss weiter auf Angreifer Sheraldo Becker verzichten. Der verletzte 28-Jährige nahm am Dienstag nicht am Mannschaftstraining teil und blieb in der Kabine. Becker fehlte den Köpenickern in den vergangenen zwei Spielen, könnte aber noch in dieser Woche wieder zur Mannschaft stoßen.

Auch Abwehrspieler Leonardo Bonucci war am Dienstag nicht auf dem Platz. Die Rückkehr von Verteidiger Danilho Doekhi, der schön länger aussetzen muss, wird erst im Januar erwartet. Es war die erste öffentliche Trainingseinheit unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica. Rund 50 Union-Fans waren dabei.

Das Bundesligaspiel des Tabellenletzten beim FC Bayern am Wochenende war wegen des Wintereinbruchs in der bayerischen Landeshauptstadt abgesagt worden. Die Berliner, die seit August kein Spiel mehr gewonnen haben, wollen die erste ununterbrochene Trainingswoche unter Bjelica nutzen. Am kommenden Samstag empfängt Union Borussia Mönchengladbach im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/Sky).