Berlin - Union Berlins Abwehrspieler Kevin Vogt musste die Trainingseinheit beim Fußball-Bundesligisten vorzeitig abbrechen. Bei einer Spielform verletzte sich der 33 Jahre alte Routinier nach rund 60 Minuten am rechten Knöchel. Ob der Verteidiger länger pausieren muss, ist noch nicht bekannt. Vogt war gerade erst nach einer längeren Pause zurückgekehrt.

Beim Training fehlte Woo-Yeong Jeong gänzlich, nachdem der Angreifer beim 2:1-Erfolg am Sonntag beim SC Freiburg frühzeitig verletzt ausgeschieden war. Nach dpa-Informationen kann der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Südkoreaner wegen einer Bänderverletzung am linken Sprunggelenk in dieser Saison nicht mehr für Union auflaufen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.