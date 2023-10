Berlin - Der 1. FC Union Berlin will mit den wieder genesenen Robin Knoche und Rani Khedira die Serie von sieben Pflichtspielniederlagen beenden. Gegen den VfB Stuttgart setzt Union-Trainer Urs Fischer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf seine Führungsspieler und beordert den italienischen Neuzugang Leonardo Bonucci sowie Alex Kral auf die Bank. Drei Tage nach Ende der USA-Reise mit der deutschen Nationalmannschaft stehen auch Unions Nationalspieler Robin Gosens und Kevin Behrens in der Startaufstellung. Gosens war beim 2:2 gegen Mexiko mit einer Blessur ausgewechselt worden, hatte aber schon nach seiner Ankunft in Berlin Entwarnung gegeben. Behrens feierte in dem Spiel sein Debüt im Nationalteam und beginnt neben Kevin Volland, der anstelle von Sheraldo Becker in der ersten Elf steht.

Mit fünf Siegen in Folge tritt die Mannschaft von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Stadion An der Alten Försterei an. Hoeneß setzt dabei in der Startelf auf Union-Leihgabe Jamie Leweling, der Toptorjäger Serhou Guirassy mit Vorlagen füttern soll. Ebenfalls in der ersten Elf steht in Maximilian Mittelstädt ein weiterer gebürtiger Berliner. Der Außenspieler war im Sommer von Hertha BSC zu den Schwaben gewechselt.