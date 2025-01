Berlin - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben den Vertrag mit Torhüterin Melanie Wagner verlängert. „Melanie war in der Aufstiegssaison ein großer Rückhalt für unsere Mannschaft und hat auch in den beiden Einsätzen in der Hinrunde Cara (Bösl) souverän vertreten. Ihre Entwicklung ist noch lange nicht am Ende“, kommentierte Jennifer Zietz, Geschäftsführerin Profifußball, die weitere Zusammenarbeit. Details zur Vertragsdauer gab der Zweitligist nicht bekannt.

Wagner wechselte im Sommer 2022 nach Köpenick und bestritt in den folgenden zwei Jahren insgesamt 47 Regionalliga-Partien. In der Aufstiegssaison ließ die Schlussfrau in 21 Spielen nur fünf Gegentreffer zu.