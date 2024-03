Berlin - Union Berlins Innenverteidiger Diogo Leite hat den Köpenickern in den zurückliegenden Monaten eine positive Entwicklung bescheinigt. „Wir spielen konstanter und unsere gesamte Performance auf dem Feld ist besser geworden. Wir merken, dass jeder von uns wieder mit mehr Selbstvertrauen auftritt“, befand der Portugiese in einer Medienrunde am Dienstag.

Nach der Trennung von Langzeittrainer Urs Fischer hatten sich der Fußball-Bundesligist mit Nenad Bjelica aus dem Tabellenkeller gekämpft. Vor dem 25. Spieltag und dem Duell mit dem VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr) liegen die Unioner mit 8 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Rang 14. „Die Tabelle kann sich wieder ganz schnell ändern“, warnte Leite, der am Berliner Hauptziel festhält: „Ziel ist, in der Liga zu bleiben“.

Persönlich verfolgt der 25-Jährige bis zum Saisonende noch ein weiteres Ziel. „Ich will endlich mein erstes Bundesliga-Tor erzielen“, sagte der Südeuropäer. Im Pokal war Leite bereits für die Köpenicker erfolgreich, in der Liga traf er in bislang 50 Spielen nicht. „Dafür kämpfe ich. Hoffentlich ist es bald so weit“, sagte Leite.