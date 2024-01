Berlin - Union Berlins Manager Oliver Ruhnert findet für Star-Verteidiger Leonardo Bonucci trotz der bislang nicht erfüllten sportlichen Erwartungen nur gute Worte und kann den Wechselwunsch des Italieners nachvollziehen. „Er ist ein sehr positiver Mensch, hat einen richtig guten Charakter. Und ich habe selten Spieler mit solchen Meriten erlebt, die sich so gut integriert und so großartig verhalten haben wie er“, sagte Ruhnert in einem Interview der „Sport Bild“ über den Fußball-Europameister von 2021.

Der 36 Jahre alte Bonucci war im Sommer von Juventus Turin zu Union gewechselt, hatte sich aber beim kriselnden Bundesligisten trotz seiner Reputation keinen Stammplatz erkämpfen können. Insgesamt kam er nur in zehn Partien, siebenmal in der Bundesliga und dreimal in der Champions League, zum Einsatz.

Zuletzt war mehrfach über einen bevorstehenden Wechsel noch in der laufenden Transferperiode spekuliert worden. Als Kandidaten galten diverse italienische Clubs und zuletzt vor allem Fenerbahce Istanbul aus der Türkei.

Ruhnert ist von dieser Entwicklung nicht überrascht. „So offen wie er bei uns immer aufgetreten ist, so werden wir auch mit ihm umgehen in dieser Thematik“, sagte der 52 Jahre alte Manager.