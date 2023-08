Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Oberröblingen - In Oberröblingen bei Sangerhausen ist ein 18-Jähriger von einem Projektil eines Luftdruckgewehrs am Oberkörper getroffen worden. Ein Gleichaltriger sei am Sonntag dabei gewesen, die Waffe nachzuladen, als sich der Schuss löste, teilte die Polizei am Montag in Eisleben mit. Das Diabolo sei dem getroffenen 18-Jährigen in einer Klinik entfernt worden.