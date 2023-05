Dresden - Die Kirchgemeinden in Sachsen laden zu Pfingsten zu Gottesdiensten unter freiem Himmel oder mit Musik ein. Wie die evangelisch-lutherische Landeskirche am Donnerstag mitteilte, gibt es Wald- und Berggottesdienste ebenso wie Gottesdienste in Pfarrgärten, auf einer Märchenwiese oder mit Picknickdecke. Landesbischof Tobias Bilz werde traditionell am Pfingstmontag im Dom zu Meißen predigen.

In der Dresdner Frauenkirche wird am Pfingstsonntag ein Festgottesdienst anlässlich des 20. Jubiläums der Glockenweihe gefeiert. In der Leipziger Thomaskirche wird der Thomanerchor unter Leitung von Kantor Andreas Reize am Pfingstsonntag Johann Sebastian Bachs Kantate „Wer mich liebet, der wird mein Wort halten“ zu Gehör bringen.

Pfingsten ist nach Ostern und Weihnachten eines der wichtigsten christlichen Feste. Es wird 50 Tage nach Ostern gefeiert.