Berlin - An der Spitze des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) gibt es schon wieder einen Wechsel. Anfang April soll Peer Junge vertretungsweise die Leitung übernehmen, wie die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Integration auf dpa-Anfrage mitteilte.

Somit sei die Leitung der Behörde bis zur dauerhaften Besetzung der Stelle sichergestellt. Das soll den Angaben zufolge in der zweiten Jahreshälfte passieren. Junge ist bisher für die Abteilung Registrierung und Leistung verantwortlich. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Behörde wird neu ausgerichtet

Neben dem personellen Wechsel steht eine Neuausrichtung der Behörde an. Sie soll künftig auch für die Unterbringung von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen in Berlin zuständig sein. „Das LAF wird organisatorisch, fachlich und inhaltlich in ein Landesamt für allgemeine Unterbringung umgebaut“, so die Sozialverwaltung.

Der derzeitige kommissarische Präsident Mark Seibert verlässt die Behörde Ende März. Er war von der Sozialverwaltung ans LAF abgeordnet worden. Im Krisenstab der Sozialverwaltung war er für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Berlin zuständig und hatte zuletzt im LAF kommissarisch die Abteilung „Unterkünfte“ geleitet, bevor er dort Chef wurde.

Die Besetzung des Leitungsjobs im 2016 gegründeten Landesamt ist ein Dauerproblem. Seibert übernahm die Aufgabe kommissarisch erst Anfang 2024. Nach den damaligen Planungen von Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) sollte er ein Jahr lang LAF-Präsident bleiben und die Stelle in diesem Zeitraum dann für eine dauerhafte Besetzung ausgeschrieben werden.

Spitzenjob im Landesamt gilt als Problemfall

Tatsächlich bewarb sich Seibert im vergangenen Jahr in diesem Rahmen. Nachdem Details über interne Diskussionen darüber öffentlich wurden, wurde das Verfahren jedoch ohne eine Neubesetzung abgebrochen.

Auch davor hatte es Schwierigkeiten gegeben: LAF-Präsident Alexander Straßmeir hatte den Leitungsposten Mitte 2018 übernommen. Nachdem er die Behörde verlassen hatte, gestaltete sich die Neubesetzung der Ende November 2022 ausgeschriebenen Stelle ausgesprochen kompliziert.

Bei dem Auswahlverfahren fanden sich nach Angaben der Sozialverwaltung keine geeigneten Bewerber. Daraufhin übernahm zunächst Sozialstaatssekretär Aziz Bozkurt kommissarisch die Leitung der Behörde, bis Seibert ihn ablöste.