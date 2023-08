Halle - Die Bruttokaltmiete in Sachsen-Anhalt liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Statistischen Landesamts vom Donnerstag kostete diese im Vorjahr in Sachsen-Anhalt durchschnittlich 6,70 Euro pro Quadratmeter, bundesweit sind es demnach fast zwei Euro mehr. Die Menschen in Sachsen-Anhalt geben im Schnitt knapp ein Viertel ihres Nettoeinkommens (24,4 Prozent) für die Kaltmiete aus. Im Bundesdurchschnitt sind es 27,8 Prozent.