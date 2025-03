Mehr als 80 Feuerwehrleute sind in Berlin-Wittenau im Einsatz, weil weite Teile einer Unterkunft für Wohnungslose brennen. Rettungskräfte untersuchen eine größere Zahl an Menschen.

Berlin - Große Teile einer Unterkunft für Wohnungslose stehen in Berlin-Wittenau in Flammen. Rettungskräfte untersuchten am Vormittag eine größere Zahl von Menschen, verletzt wurde aber niemand, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Mehr als 80 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Die Feuerwehr forderte demnach einen Bus für die Menschen aus der Unterkunft an.