Hannover - Ein Großteil der Unternehmen in Niedersachsen blickt weiter mit Zurückhaltung auf die Entwicklung der Geschäfte. In der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHKN) zum ersten Quartal gab jedes dritte der rund 1800 beteiligten Unternehmen an, mit einer Verschlechterung zu rechnen. Eine Verbesserung erwarten demnach 13 Prozent. „Die Erwartungen haben sich leicht aufgehellt, aber auch nicht mehr“, sagte IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt am Freitag.

Der Konjunkturklima-Index kletterte von 85 auf 94 Punkte, liegt damit aber weiter unter dem langjährigen Durchschnittswert von 104. „Wir kommen langsam aus dem Tief heraus“, sagte Bielfeldt. Sie beschrieb die Lage als „ein schönes Grau“.

Sorge bereitet den Unternehmen vor allem der Fachkräftemangel, den zwei Drittel als großes Wirtschaftsrisiko in diesem Frühjahr nannten. Ähnlich vielen Betrieben machen die Energie- und Rohstoffpreise zu schaffen, wobei die Sorgen vor einem Jahr deutlich größer waren. Etwa jedes zweite Unternehmen sieht auch die Entwicklung der Personal- und Arbeitskosten als Risiko. Gleichzeitig werde ein Anstieg der Einkommen jedoch benötigt, um den zuletzt lahmen Konsum wieder anzukurbeln, sagte Bielfeldt.