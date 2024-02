Etwa jeder zweite Haushalt in Niedersachsen verfügt über einen Glasfaseranschluss. In den kommenden Jahren sollen es deutlich mehr werden.

Unternehmen will Millionen in Glasfaserausbau investieren

Hannover - Ein Unternehmen will in den kommenden Jahren insgesamt 300 Millionen Euro in Glasfaseranschlüsse in Niedersachsen investieren. Damit sollen bis 2030 bis zu 300.000 neue Anschlüsse gelegt werden, wie das Digitalisierungsministerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hannover mitteilte.

Am Dienstagnachmittag soll eine Vereinbarung zwischen dem Land, Vodafone und der OXG Glasfaser GmbH unterzeichnet werden. Die OXG Glasfaser GmbH ist eine Kooperation der beiden Konzerne Vodafone und Altice.

Das Land und OXG vereinbarten demnach, dass rund 20 Prozent bislang nicht mit Glasfaser versorgter Adressen mit in das Ausbauprogramm aufgenommen werden. Zudem soll die bestehende Anschluss-Qualität im Land durch mehr als 100 Modernisierungsmaßnahmen erhöht werden.

Knapp die Hälfte der Haushalte in Niedersachsen verfügen laut Ministerium über einen Glasfaseranschluss. In Bezug auf Bandbreite, Zuverlässigkeit und Energieverbrauch übertreffen Glasfasernetze den Angaben zufolge die bisherigen Kupfernetze deutlich.