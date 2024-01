Unterricht wegen Drohung an Schule in Leipzig abgesagt

Leipzig - Wegen einer Drohung hat eine Schule in Leipzig den Unterricht am Dienstag abgesagt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war am Vorabend per Mail eine Androhung einer Straftat eingegangen. Daraufhin habe die Schulleitung präventiv beschlossen, den Unterricht am Dienstag ausfallen zu lassen. Die Polizei habe das Schulgebäude durchsucht. Zuvor hatte „Tag24“ berichtet.

„Es wurde aber keine konkrete Gefährdung festgestellt“, sagte eine Polizeisprecherin. Es wird nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat ermittelt.