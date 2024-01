Ein Davidstern hängt an einer Wand im Gebetsraum einer Synagoge.

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt fördert weiter Projekte zur Stärkung des jüdischen Lebens. Die Vorhaben sollten das jüdische Leben in seiner Vielfältigkeit sichtbarer machen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch in Magdeburg mit. Es gebe einen 90-prozentigen Zuschuss, Anträge seien jederzeit möglich.

Im vergangenen Jahr wurden 15 Projekte unterstützt. Viele seien durch ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern verwirklicht worden. „Gerade nach dem Angriff auf Israel im Oktober 2023 ist es wichtig, das jüdische Leben in unserem Land zu stärken und allen Formen des Antisemitismus entgegenzutreten“, hieß es.