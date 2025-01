Untersuchungen an Grabmal von Otto dem Großen in Magdeburg

Projektleiter Donat Wehner vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA) zeigt Schäden am Sarkophag Ottos des Großen.

Magdeburg - Am Grabmal von Otto dem Großen im Magdeburger Dom haben erste Untersuchungen zur Stabilisierung des Grabes begonnen. „Wir müssen dringend handeln“, sagt Projektleiter Donat Wehner vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. „Es muss der ganze Sarg gesichert werden.“

Im Rahmen von Begutachtungen waren am Grabmal Ottos des Großen gravierende Schäden festgestellt worden. So finden sich nach Angaben der Wissenschaftler Risse im Steinsarkophag. Eisenklammern und -nägel drohten zusätzlich, die Schäden zu vergrößern.

Außerdem gebe es durchgehende Löcher, durch die Sauerstoff an das Innere des Sarkophags gelangen könne. Klimaveränderungen wirkten sich damit direkt auf den Inhalt aus, betonte Wehner. Anfang des Jahres wurde mit den Untersuchungen im Magdeburger Dom begonnen. Das Grab wird während der Arbeiten mit einem großen Sichtschutz versehen. Ziel sei es, Gefährdungen für das Grab zu reduzieren und wieder für Stabilität zu sorgen.

Untersuchungen sollen vor Ort in Magdeburg stattfinden

Vor 180 Jahren, im November 1844, sei das Grab zuletzt geöffnet worden, sagte der Projektleiter des Landesamts für Denkmalschutz Sachsen-Anhalt, Veit Dresely. In der Holzkiste, die sich darin befindet, lagen damals Skelettteile und Textilien, deren Zustand vermutlich sehr fragil sei. Nötige Untersuchungen sollen in Magdeburg erfolgen - nach dem Motto „Der Kaiser bleibt in Magdeburg“, hieß es.

Otto I., auch Otto der Große genannt, war der erste Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und eine zentrale Figur der europäischen Geschichte. Otto wurde 962 in Rom zum Kaiser gekrönt. 968 gründete er das Erzbistum Magdeburg. 973 starb er im Memleben. Er wurde im Magdeburger Dom an der Seite seiner schon 946 verstorbenen Frau Editha beigesetzt.