Halle - Ein unterzuckerter und bewusstloser 21-Jähriger ist an der Schleuse Trotha in Halle gerettet worden. Das Schleusenpersonal hatte die Wasserschutzpolizei am Samstag über den Notfall informiert, wie ein Sprecher mitteilte. Der Mann war infolge der Unterzuckerung bewusstlos geworden und in den Schleusengraben gerutscht. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den 21-Jährigen, der wieder zu Bewusstsein kam. Aufgrund des Höhenunterschiedes musste die Berufsfeuerwehr zur Hilfe kommen und den Mann mit einem Schlauchboot bergen. Er wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.