Zwickau - Das Unwetter hat den Freistaat Sachsen an diesem Wochenende nicht so schwer getroffen, wie zunächst befürchtet. Trotzdem mussten die Feuerwehren zu Hunderten Einsätzen ausrücken, wie die Rettungsleitstellen am Sonntag mitteilten. Schwertpunkte waren dabei der Landkreis Zwickau und der Vogtlandkreis. Dort habe es am Samstag insgesamt 150 witterungsbedingte Einsätze gegeben, wie die zuständige Feuerwehr-Regionalleitstelle auf Anfrage mitteilte.

Dabei wurden die Einsatzkräfte hauptsächlich wegen vollgelaufener Keller, überfluteter Straßen und vereinzelt auch umgestürzter Bäume alarmiert. In Crimmitschau schlug ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein. Eine 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Am Samstag wurden in den Landkreisen Bautzen und Görlitz insgesamt 16 Unwettereinsätze registriert. Die Feuerwehr musste dabei vor allem Straßen vom Schlamm befreien. Größere Einsätze oder Schäden gab es nach Angaben der Polizeidirektionen Leipzig und Chemnitz nicht.